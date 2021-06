Circolavano sulla corsia di emergenza, la polizia stradale ritira 20 patenti

Circolavano sulla corsia di emergenza dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in particolare nel tratto compreso tra gli svincoli di Tommaso Natale e Carini. La polizia stradale di Palermo ha ritirato 20 patenti ad altrettanti automobilisti indisciplinati.

"E’ successo - dicono dalla Polstrada - la scorsa domenica, giornata caratterizzata da intenso traffico sulle strade che conducono alle località balneari della provincia di Palermo, letteralmente prese d’assalto in questi primi giorni di temperature estive e che hanno visto il formarsi di lunghe code in fase di rientro verso il capoluogo sia dal versante occidentale che da quello orientale".

Per garantire la presenza del maggior numero di pattuglie sui principali assi viari, la Polstrada di Palermo ha intensificato i servizi in ambito autostradale che, nel corso dell’ultimo fine settimana, hanno consentito di contestare 110 infrazioni al Codice della Strada con 400 punti decurtati sulla patente, soccorrere 23 conducenti e di ritirare 20 patenti di guida ad altrettanti conducenti che impegnavano impropriamente la corsia di emergenza. "Ed è proprio in prossimità di questa corsia che si caratterizzerà l’azione della Stradale - dicono dalla Polstrada - nei prossimi weekend per evitare che vengano usate impropriamente".