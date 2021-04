Palermo-Mazara, lavori sulle rampe: chiudono gli svincoli di Capaci e Carini

A partire da lunedì 26 aprile saranno gli eseguiti interventi di rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale lungo le rampe di due svincoli dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. E' prevista la completa chiusura al traffico, in entrambi i sensi di marcia.

"In particolare - si legge nella nota dell'Anas - lo svincolo di Capaci sarà chiuso al traffico lunedì 26 e martedì 27 aprile. I veicoli diretti a Capaci potranno utilizzare gli svincoli di Tommaso Natale e Carini. Mercoledì 28 e giovedì 29 aprile, invece, sarà chiuso al traffico lo svincolo di Carini. In questo caso il percorso alternativo, differente in base alla massa complessiva dei veicoli in transito, prevede l’utilizzo degli svincoli di Capaci e Villagrazia di Carini per i mezzi entro le 7,5 tonnellate di massa complessiva, mentre i mezzi che superano questo limite dovranno utilizzare gli svincoli di Tommaso Natale e Villagrazia di Carini".