Palermo-Mazara, camion va a fuoco all'altezza di Carini: chiusa l'autostrada

Paura nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A29 Palermo-Mazara, all'altezza di Carini. Proprio mentre stava viaggiando lungo la carreggiata in direzione Palermo un camion è andato a fuoco. E' successo intorno alle 17.30. Sul posto è intervenuta pochi minuti dopo la polizia stradale. Il traffico è stato bloccato all’altezza del chilometro 8,6. Il personale di Anas è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.