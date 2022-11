Marino Melissano presenta il saggio "Il tesoro è la conoscenza" allo spazio cultura libreria Macaione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il tesoro è la conoscenza" é il titolo del saggio scritto da Marino Melissano che sarà presentato a Palermo, nei locali di Spazio Cultura Libreria Macaione, venerdì 18 novembre alle 17:00. Con l'autore, dialogherà la giornalista Marianna La Barbera. Alla professoressa Giovanna Corrao è affidata la lettura di alcuni brani tratti dal libro, pubblicato da Europa Edizioni nella Collana "Fare Mondi". Un' opera interessante e ricca di spunti di riflessione, che mette in luce quanto la chimica possa essere affascinante, divertente e soprattutto utile da conoscere nella quotidianità malgrado dai banchi di scuola alla vita di tutti i giorni, essa sembra invece incutere un certo timore. Eppure, tutto quello che circonda l'essere umano è chimica: l'aria che respira, l'acqua che beve, i vestiti che indossa e le medicine che lo aiutano a stare meglio.

CENNI SULL'AUTORE

Nato a Lecce e laureatosi a Bologna, Marino Melissano vive e opera a Bolzano dal 1976. Attualmente ricopre la carica di segretario generale di Altroconsumo. Chimico industriale, già docente di Tecnologia delle Industrie Alimentari all’Università di Trieste, già dirigente scolastico, continua la sua attività di libero professionista, formatore e coordinatore di progetti nazionali ed europei, soprattutto nei settori agro-alimentare, sicurezza alimentare, sostenibilità ed innovazione industriale, economia circolare, energie alternative, certificazioni, eco-chimica. In forma volontaria continua a incontrare giovani e studenti di tutta Italia per informarli e formarli sul consumo consapevole, sulla salvaguardia dell’ambiente e su un’alimentazione corretta ed eco-sostenibile. È autore di oltre novanta pubblicazioni scientifiche, di quattro testi scolastici di merceologia e dei libri intitolati "Manuale del consumatore"(Calderini), "Campione naturale, campione gratuito"(DSE), "Alimenti e alimentazione"(Edagricole) e "Alimentologia" (Youcanprint). Giornalista pubblicista, ha collaborato per quindici anni, con una sua rubrica settimanale, con il quotidiano “Alto Adige” e, per due anni, è stato consulente merceologico di RAI 1, intervenendo settimanalmente nella prima versione della trasmissione “Uno Mattina”.