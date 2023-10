VIDEO | Il porto si svela alla città, le prime immagini del nuovo molo trapezoidale

Ecco in anteprima il Palermo Marina Yachting. La grande infrastruttura sarà presentata ufficialmente nel pomeriggio alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il presidente dell'Autorità portuale Pasqualino Monti: "Abbiamo lavorato per cancellare lo stereotipo per cui Sciascia diceva che 'Palermo ha voltato le spalle al mare'"