Palermo scende in piazza per la pace: il 21 ottobre manifestazione in centro

A Palermo la manifestazione per la Pace promossa dal comitato Europe For Peace si terrà venerdì 21 dalle ore 18 in poi in piazza Politeama, davanti al teatro. Palermo scende in piazza, in uno dei luoghi simbolici al centro della città, per manifestare solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di tutte le guerre e chiedere che il conflitto in atto in Ucraina si fermi. L’evento rientra nella mobilitazione diffusa che centinaia di associazioni stanno promuovendo in Italia, in vista della grande manifestazione nazionale del 5 novembre a Roma, per riportare la pace al centro dell’attenzione della politica e chiedere che si faccia pressione sui governi e soprattutto sull’Onu perché sia finalmente promossa una Conferenza di pace sull’Ucraina.

Il 21 sono previsti interventi dei rappresentanti delle varie associazioni che hanno promosso e aderito all’iniziativa. Ieri, presso la Camera del Lavoro, le associazioni democratiche e pacifiste si sono date appuntamento su invito del comitato promotore, per stabilire la data, il luogo e il programma della mobilitazione. Il comitato auspica che alla manifestazione indetta dalla società civile e aperta a tutti possano aderire tante altre sigle e associazioni che condividono la piattaforma, per rafforzare con una presenza massiccia dalla piazza di Palermo la richiesta del ‘cessate il fuoco’ e rappresentare l’esigenza che si lavori a una prospettiva di pace, per mettere fine alla guerra. Oltre alla vicinanza al popolo ucraino, solidarietà viene espressa anche agli obiettori di coscienza, agli attivisti pacifisti sia russi che ucraini.

La coalizione di Europe for Peace, formata dalle principali reti per la pace in Italia, ha deciso di rilanciare la mobilitazione diffusa in tutte le piazze italiane perché “preoccupata per l’escalation militare che ha portato il conflitto armato alla soglia critica della guerra atomica”. Sono almeno 100 le grandi città che si stanno muovendo, con presidi, fiaccolate, manifestazioni e cortei nei tre giorni che vanno dal 21 al 23, replicando la giornata di mobilitazione della Pace del 23 luglio in corso.

A promuovere l’iniziativa del 21 settembre è il comitato promotore di Europe For Peace composto da: Cgil Palermo, Consulta per la Pace, la nonviolenza, i diritti umani e il disarmo Palermo, Acli, Erripa ‘Achille Grandi’ Palermo, Punto Pace Pax Christi Palermo, Mir Palermo. E l'elenco delle adesioni continuano a crescere: Fuori la guerra dalla storia, Udi Palermo, Arci Palermo, Legambiente Palermo, Centro Pio La Torre Palermo, Rete degli Studenti Medi Palermo, Udu Palermo - Unione degli Universitari, Associazione 99%, Uil Sicilia, Coordinamento donne Cgil Palermo, circolo “Palermo Futura” di Legambiente.