“La Befana in piazza”: il 7 gennaio in piazza San Lorenzo l’evento dedicato ai bambini

L'evento, promosso dall'Associazione Giovani Volontari Italiani ONLUS ed Insieme per la tua salute, vedrà la partecipazione di altre numerose associazioni. Sarà possibile partecipare ad attività di animazione e giochi per bambini, l'area per l'occasione verrà pedonalizzata e sarà possibile visitare i vari stand espositivi di Associazioni Sportive e di Volontariato, stand nutrizione nel quale i vari esperti daranno consigli, valutazioni corporee gratuite e degustazioni. Alle ore 18:00 è previsto il progetto "Insieme per la tua salute", mentre alle 18:30 un sorteggio, premiazioni e regali per tutti, offerti dal comitato commercianti, premiazione speciale al senso civico del quartiere. Alle 19:00, per concludere vi sarà un rinfresco. L'evento è gratuito.