VIDEO | Palermo tra i rifiuti, la Rap: "I palermitani non rispettano le regole, nei festivi è vietato gettare l'immondizia"

In soli tre giorni, si è accumulato un arretrato difficile da smaltire. Così, dallo Sperone al Cep, passando per Falsomiele e la Zisa, la città si ritrova con la stessa emergenza. Già nelle scorse ore il servizio di Rap è tornato a pieno regime ma ci vorranno ancora dei giorni per riuscire a recuperare tutto il pregresso. L'appello di Todaro per il weekend