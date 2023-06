Il Circ’Opificio festeggia a Villa Filippina nove anni di attività

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Circ’Opificio festeggia nove anni di attività e lo fa a Villa Filippina con tutti i suoi allievi e con un concerto serale, appuntamento a partire dalle ore 17 di giorno 15 giugno nella splendida location di Villa Filippina. “Saremo insieme a tutti i nostri allievi, che per un anno ci hanno seguito, per celebrare la nostra attività” ha detto Josh Rizzuto fondatore di Circ’Opificio, che ha aggiunto: “Da giorno 19 dalle ore 8 alle 14 saremo a Villa Filippina con la nostra segreteria per dare informazioni sul Circus Camp che terremo in Villa, in piazza San Francesco di Paola 18, con tutte le discipline da circo: acrobatica, giocoleria, equilibrio, danza e lavoro creativo. Tutte attività divertenti e funzionali per i più piccoli. Per informazioni è possibile consultare i social o informarsi direttamente a Villa Filippina”.