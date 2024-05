Palermo, i volontari del Mpv regalano una rosa alle neo mamme

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per festeggiare la festa della mamma i volontari del Movimento per la Vita di Palermo hanno portato un fiore alle neo mamme del Policlinico Giaccone di Palermo. Mentre domani domenica 12 i volontari si recheranno all’ospedale Buccheri La Ferla. Tra i presenti ci sarà il soprano palermitano Felicia Bongiovanni, che da poco ha ricevuto il prestigioso Callas Tribute Prize a New York, insieme alla presidente del Mpv di Palermo. “Questo appuntamento con il movimento per la vita è un’occasione che si rinnova ogni anno ed è un’occasione particolare per le neo mamme ricoverate nel reparto di maternità. Il gesto di portare un fiore è dedicato alle neomamme che stanno affrontando momenti di diagnosi e cura dei loro bambini e vivono momenti di gioia e sofferenza. I volontari del Mpv, offrendo un fiore, danno un po’ di gioia a queste donne che si trovano in giornate piene di stress emotivo se i loro bambini sono ricoverati in terapia intensiva”, ha spiegato il professore Mario Giuffrè, che dirige l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Palermo.

Il Movimento per la Vita si adopera per difendere la Vita dal concepimento alla morte naturale, favorendo una cultura dell'accoglienza nei confronti dei più deboli e indifesi, il concepito e non ancora nato. “Mpv sostiene la vita dalla nascita alla morte naturale con varie iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto della vita in tutte le fasi e le condizioni - ha dichiarato la pediatra e presidente del Movimento per la vita Sandra La Porta - Per la festa della mamma i soci fanno omaggio di una rosa alle neo mamme degli ospedali Policlinico e Buccheri La Ferla. L’iniziativa ultradecennale è stata promossa dalla presidente onoraria e autrice del libro ‘Le culle per la vita’ Rosa Rao Cassarà, unitamente alla nascita della prima culla per la vita a Palermo. In occasione della Festa della Mamma e della festa dei bambini istituita da Papa Francesco nel mese di maggio la testimonial soprano Felicia Bongiovanni si esibirà nel concerto di beneficenza di sabato 18 maggio alle 19 presso la chiesa di Sant’Espedito in via Nicolò Garzilli 28/b a Palermo. Siete invitati a sostenere la vita con la vostra partecipazione”. Si parla di inverno demografico ma per invertire la rotta, ognuno deve contribuire affinché la donna e la famiglia siano supportate con servizi e reti di sostegno affinché non siano sole nelle difficoltà di tutti i giorni. La madrina dell’ Mpv di Palermo è il soprano Felicia Bongiovanni: “Quest’anno sento l’onore e la responsabilità di essere la madrina del Mpv. I bambini quando nascono fanno sentire la loro presenza con il loro primo vagito e così ci dicono di essere venuti al mondo - ha spiegato il soprano Felicia Bongiovanni. Oggi ho tenuto in braccio un bambino appena nato: è stata una gioia enorme ed ho sentito la vita tra le mie braccia, così come la sentiamo scorrere quando noi artisti cantiamo e diamo vita ai nostri personaggi”.