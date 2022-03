Malati oncologici, Accardo: "Lunghe attese per le chemioterapie"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Pazienti in attesa per ore al pronto soccorso, degenti ammassati nei corridoi degli ospedali, medicine mancanti, strumenti che non funzionano. Questa è la fotografia dei nostri ospedali con personale messo sotto stress perché risicato e che spesso deve fronteggiare anche minacce e aggressioni da parte dei parenti di chi attende troppo tempo per essere visitato". Lo dichiara Floriana Accardo, responsabile Giovani della Dc Nuova a Palermo.

“Negli ospedali, i pronto soccorso vivono situazioni drammatiche ma non sono gli unici reparti in condizioni critiche. Al Policlinico i malati oncologici sono costretti ad aspettare ore su una sedia per essere sottoposti alle chemioterapie e devono essere assistiti sempre da un parente che li deve accompagnare presso la sala dopo avere atteso ore in sofferenza. Chi ricovera un disabile - continua la Accardo - deve rimanere lì, perché le strutture non sono in grado di garantire l'assistenza 24 ore su 24 e richiedono la presenza di un familiare il quale, però, non può usufruire del pasto e quando va bene può portarsi una sedia a sdraio per la notte".

"Al Civico di Palermo - prosegue - per un'ecografia mammaria o ginecologica o per sottoporsi ad una tac bisogna aspettare il 2023 se si è fortunati, e chi non può permettersi le visite private è costretto ad aspettare e in alcuni casi arriva anche a morire perché non si è intervenuti per tempo. I tagli effettuati al comparto negli anni, la mancanza di investimenti in risorse e il blocco del turn-over hanno prodotto i risultati che tutti conosciamo".

"Purtroppo oggi nell'ottica aziendale - conclude - le ragioni di cassa vengono prima delle ragioni mediche. E a nulla è servita l’emergenza Covid, si pensava che finalmente la sanità potesse essere stravolta e migliorata ma oggi assistiamo ancor di più alle stesse mancanze, agli stessi problemi. Il mondo della sanità deve essere cambiato radicalmente a partire dalla gestione dei pronto soccorso e dei codici per accedervi".