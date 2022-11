A Palermo è già Natale: al via le Fiere e i mercatini già da domenica

Il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti hanno siglato un provvedimento che anticipa la decorrenza delle Fiere cittadine per le festività natalizie al prossimo 20 novembre e non più da fine mese, come prevedeva l’ordinanza sindacale 809 del 24/10/1997.

"La determina - affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti - è frutto della massiccia richiesta degli operatori. In questo modo, l’Amministrazione va incontro alle esigenze lavorative di decine di attività che in tutta la città animeranno il periodo natalizio".

Proprio negli scorsi giorni l'assessore comunale alla Cultura, Giampiero Cannella aveva incontrato a Palazzo Ziino i commercianti coinvolti nelle attività natalizie per mettere a punto il calendario di eventi in programma in città nel periodo delle feste. "Lavoriamo per dare a palermitani e turisti le migliori proposte culturali per le festività natalizie - ha garantito Cannella -. Sono due gli obiettivi primari che mi pongo: quello di non arrivare a chiudere il calendario degli eventi natalizi e di fine anno a ridosso delle feste come fatto, purtroppo, negli anni recenti non senza polemiche e confusione e di tenere conto delle opinioni e delle proposte che saranno avanzate da tutte le realtà economiche e produttive, dalle associazioni di cittadini e dai rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, Camera di Commercio, Casartigiani, Sicindustria e Assofioristi".