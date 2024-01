Palermo sempre più vuota: persi 70 mila abitanti rispetto al picco del 1981, in un anno soltanto 5 mila nascite

Diminuiscono sempre di più i nati a Palermo, rimane sostanzialmente invariato il numero di decessi. Sono alcuni dei dati che vengono fuori spulciando il "Repertorio Statistico" relativo al 2022 e diramato oggi dall'ufficio Statistica del Comune. A Palermo, al 31 dicembre 2022, la popolazione residente è pari a 632.499 abitanti, di cui 302.271 maschi e 330.228 femmine.

Rispetto al 2021 si è registrata una diminuzione di 2.940 abitanti, pari allo 0,5%, mentre rispetto al Censimento del 2011 la diminuzione è di 25.062 abitanti, pari al 3,8%.

Questi dati confermano il trend decrescente del numero di persone residenti a Palermo che si registra già da diversi anni. Osservando i dati riferiti ai censimenti passati, si può notare come il picco sia stato raggiunto nel 1981, con quasi 702 mila persone residenti, che 10 anni dopo si sono ridotte a quasi 699 mila unità, per poi flettere a 686.722 residenti nel 2001 e – infine – a 657.561 residenti nel 2011 e 635.439 nel 2021. I risultati del censimento confermano Palermo come la quinta città italiana per dimensione demografica, dopo Roma, Milano, Napoli e Torino, e prima di Genova.

Con riferimento al movimento naturale della popolazione, nel corso del 2022 si sono registrati 5.075 nati, in diminuzione di 46 unità (-0,9%) rispetto al 2021. Il numero dei nati si conferma pertanto ai minimi degli ultimi 60 anni. I nati di sesso maschile sono stati 2.658, in diminuzione dello 0,4% rispetto al 2021, mentre quelli di sesso femminile 2.417, in diminuzione dell’1,4%.

Il numero dei decessi, che nel 2020 e 2021 era sensibilmente cresciuto rispetto al 2019, anche a causa dell’elevato numero di decessi provocato dalla pandemia da Covid-19, nel 2022 è rimasto sostanzialmente ai livelli dell’anno precedente: si sono registrati 7.527 morti, in diminuzione dello 0,4% rispetto al 2021. I morti di sesso maschile sono stati 3.517, in diminuzione dello 0,8% rispetto al 2021, mentre quelli di sesso femminile 4.010, in aumento del 0,1% rispetto al 2021.

La serie storica a partire dal 1980 del numero di nati e di morti fa registrare un trend crescente del numero di morti (+32,1% dal 1980 al 2022), ed un trend fortemente decrescente del numero dei nati (-60,8% dal 1980 al 2022).

Fra le principali cause di morte del 2022, primeggiano quelle legate a malattie del sistema circolatorio (37,6% del totale dei decessi, in aumento rispetto al 31,2% del 2021), a malattie dell’apparato respiratorio (18,2% del totale dei decessi, mentre l’anno prima erano al 19,8%), a malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione e del metabolismo e disturbi immunitari (16,3% dei decessi, in aumento rispetto al 14,7% del 2021 e ai tumori (15,8% del totale dei decessi, in diminuzione rispetto al 20,5% del 2021).

Con riferimento al movimento migratorio (al netto delle iscrizioni e delle cancellazioni per altri motivi), si sono registrati 8.599 immigrati, in aumento del 14,9% rispetto al 2021. Con riferimento alla provenienza, sono aumentati gli immigrati da altri comuni italiani (7.106, +19,3%), mentre sono diminuiti gli immigrati dall’estero (1.493, -2,4%). In termini di composizione percentuale, l’82,6% degli immigrati proviene da altri comuni del territorio nazionale, mentre il 17,4% dall’estero. Rispetto al 2021 è aumentata la quota di immigrati da altri comuni italiani, mentre è diminuita la quota di immigrati dall’estero: le due percentuali erano rispettivamente 79,6% e 20,4%.

Sul fronte delle cancellazioni, si sono registrati 11.183 emigrati, in aumento del 2,3% rispetto al 2021. Con riferimento alla destinazione, sono aumentati gli emigrati verso altri comuni italiani (10.173, +4,7%), mentre sono diminuiti gli emigrati verso l’estero (1.010, -16,8%). In termini di composizione percentuale, il 91,0% degli emigrati si è diretto verso altri comuni del territorio nazionale, mentre il 9,0% si è diretto verso l’estero. Rispetto al 2021 è aumentata la quota di emigrati verso altri comuni italiani, mentre è diminuita la quota di emigrati verso l’estero: le due percentuali erano rispettivamente 88,9% e 11,1%.

A Palermo, al 31 dicembre 2022, risultano iscritti in anagrafe 25.317 cittadini stranieri; in lieve diminuzione rispetto al 2021, quando gli stranieri erano 25.446 (-0,5%). Se poi, per una completa valutazione del fenomeno, consideriamo anche i cittadini stranieri che negli anni hanno acquisito la cittadinanza italiana, la presenza straniera diventa più consistente: sommando gli stranieri residenti (25.317) e gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana (5.337), viene superata quota 30 mila (30.654), valore più elevato del 2,4% rispetto al 2017, ma più basso del 2,1% rispetto al 2012.

A Palermo vivono quattro consistenti comunità straniere, che da sole assorbono oltre la metà del totale degli stranieri: i bengalesi (cittadini del Bangladesh), i rumeni, i singalesi (cittadini dello Sri Lanka) e i ghanesi. I primi al 31 dicembre 2022 erano 5.427, pari al 21,4% di tutti gli stranieri residenti a Palermo, in aumento di 87 unità (+1,6%) rispetto al 2021. I rumeni, che fino al 2020 rappresentavano la terza comunità di stranieri, erano 3.207, pari al 12,7% del totale, in diminuzione dello 0,4% rispetto al 2021. I singalesi erano 2.997, pari all’11,8% di tutti gli stranieri residenti a Palermo, in diminuzione rispetto del 6,5% al 2021. I ghanesi erano 2.597, pari al 10,3% del totale, in sostanziale stabilità rispetto al 2021 (+0,1%).

I matrimoni, dopo il forte calo registrato nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, nel 2021 sono tornati ai livelli del 2019. Nel 2022 si è però registrato un sensibile calo rispetto all’anno precedente: sono stati celebrati 2.417 matrimoni, con una diminuzione del 9,5% rispetto al 2021. Rispetto al 2012, quando si erano celebrati 3.223 matrimoni, si registra una diminuzione del 25,0%.

Approfondendo l’analisi per rito, si rileva che nel 2022 i matrimoni religiosi sono diminuiti (-15,4%), mentre i matrimoni civili sono aumentati (+2,9%). Rispetto al 2012 i matrimoni civili sono aumentati del 5,9%, mentre i matrimoni religiosi sono diminuiti del 35,7%.

Economia

A Palermo nel 2021 vi erano 41.672 Unità locali delle imprese attive, valore in crescita del 4,1% rispetto alle 40.018 Unità locali del 2020. Gli addetti alle Unità locali delle imprese attive nel 2021 erano 137.554, valore che segna un aumento del 6,0% rispetto ai 129.727 addetti del 2020

A Palermo, nel 2022, gli occupati, pari a 178mila, sono diminuiti dell’1,0% rispetto al 2021, quando erano 180mila. Rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia, il numero degli occupati del 2022 è più basso dell’1,7%. Il tasso di occupazione, pari al rapporto fra gli occupati (15-64 anni) e la popolazione residente (15-64 anni), nel 2022 è risultato pari al 43,3%, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto al 2021 e di 2 punti percentuali rispetto al 2019. L’aumento del tasso di occupazione rispetto al 2019 è da attribuirsi, più che ad un aumento degli occupati (che anzi sono diminuiti di 3mila unità), ad una diminuzione della popolazione residente.

Nel 2022 a Palermo i disoccupati sono diminuiti del 2,7%, passando da 47mila a 46mila. Confrontando il dato del 2022 con quello pre-pandemia del 2019 (39mila disoccupati) si registra invece un sensibile incremento dei disoccupati, pari al 18,8%. L’aumento rispetto al 2019 del numero dei disoccupati, considerato l’andamento del numero degli occupati, è da attribuirsi principalmente alla riduzione delle persone inattive. In altre parole, la ripresa economica post-pandemia potrebbe aver spinto molte persone (che in precedenza erano classificate come inattive) a cercare attivamente un lavoro. Il tasso di disoccupazione, pari al rapporto fra i disoccupati e la somma di occupati e disoccupati, nel 2022 è risultato pari al 20,6%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2021, ma più alto di di 2,9 punti percentuali rispetto al 2019.

La popolazione inattiva 15-64 anni (tecnicamente “non forze di lavoro”) a Palermo, nel 2022, è diminuita del 4,1%, passando da 188mila a 180mila. Rispetto al 2019, quando ammontava a 208 mila unità, si registra invece una diminuzione del 13,6%. Il tasso di inattività, pari al rapporto fra la popolazione non appartenente alle forze di lavoro (15-64 anni) e la popolazione residente (15-64 anni), nel 2022 è risultato pari al 45,2%, in diminuzione di 0,8 punti percentuali rispetto al 2021, e di 4,3 punti percentuali rispetto al 2019.

A Palermo l’indice tendenziale dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC) ha fatto registrare nel 2021 e nel 2022 un forte rialzo, determinato soprattutto dall’impennata dei prezzi dei prodotti energetici. Nei 24 mesi in esame il tasso d’inflazione, pari a +0,1% a dicembre 2020, ha intrapreso un trend decisamente crescente, chiudendo il 2021 a +4,4%. Nel 2022 è proseguito il trend crescente, che ha portato il tasso d’inflazione a superare il 7% a marzo, il 10% ad agosto e a sfiorare il 15% a ottobre. Negli ultimi due mesi, sia a Palermo che a livello nazionale, si è registrato un leggero rallentamento dell’inflazione. Nel corso del 2022 si è registrato un aumento del differenziale d’inflazione fra il dato nazionale e il dato relativo alla Città di Palermo, con l’indice dei prezzi di Palermo più alto fino a tre punti percentuali rispetto all’indice nazionale. In media d’anno, l’inflazione a Palermo nel 2022 è risultata pari a +10,1%, in deciso rialzo rispetto al +2,0% del 2021. Anche a livello nazionale si è registrato un deciso rialzo, che ha portato il valore dell’indice in media d’anno da +1,9% a +8,1%.

Il mercato immobiliare nel 2020 è stato fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19, e in particolare al lungo periodo di lockdown (dal 9 marzo al 3 maggio) che ha bloccato la maggior parte delle attività economiche. Nel 2021 il mercato immobiliare è tornato a crescere, e la crescita è proseguita anche nel 2022. Complessivamente nel 2022 si sono registrate a Palermo 6.785 compravendite di immobili residenziali, valore in aumento di 690 unità (+11,3%) rispetto al 2021.