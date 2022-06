Convegno sull’inclusione al liceo Danilo Dolci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un convegno sull’inclusione si è svolto oggi, 1 giugno, presso il liceo Danilo Dolci di Palermo. I ragazzi hanno raccontato alle tante personalità intervenute tutti i progetti svolti durante l’anno scolastico sulla solidarietà e la vicinanza ai più deboli. Gli alunni sono anche stati premiati con medaglie e coppe per le iniziative nelle quali si sono distinti. La realizzazione di un murales davanti la scuola e il muro della solidarietà (una parete sulla quale lasciare indumenti che non si usano più a disposizione di chi ha bisogno) tra le iniziative più vivaci e colorate, che oltre al loro valore altruistico hanno anche abbellito i locali della scuola. Presente oggi tra gli altri la portavoce del Co.G.I. (Comitato collaboratori di giustizia), Maricetta Tirrito, che ha molto apprezzato il lavoro dei ragazzi e li ha incoraggiati a continuare su questa strada: “Scegliete sempre la verità e la giustizia, noi abbiamo girato da poco un cortometraggio contro il bullismo che sarà al Festival di Giffoni, ognuno di noi può essere debole in un momento particolare della sua vita e il nostro compito deve essere non tacere di fronte a qualsiasi forma di ingiustizia”.