Palermo capoluogo più virtuoso d'Italia per la gestione della spesa dei dipendenti a termine

Palermo è la città più virtuosa d'Italia nella gestione della spesa per gli stipendi dei dipendenti con contratti a termine. Assieme ad altri 15 capoluoghi di provincia, infatti, ha ottenuto la tripla A in una speciale classifica elaborata per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana, nell'ambito del progetto "Pitagora", che prende in esame i costi sostenuti nel 2022 da Regioni e capoluoghi di provincia.

Palermo ha ottenuto il massimo rating (AAA) con un milione 377.595,73 euro), seguono Roma (867.280,47), Salerno (220 mila), Trapani (90.386,15), Alessandria (86.625,13), Caserta (85.197,31), Massa (79.319,83), Benevento (73.233,48), Rovigo (56.857,72), Imperia (46.888,12), Vibo Valentia (41.555,00), Como (33.809,33), Nuoro (29.366,95), Avellino (25.041,15), Isernia (9.107,30) e Vercelli (1.584,24).