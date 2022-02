Palermo città più trafficata d'Italia, l'assessore alla mobilità si difende: "Il percorso per ridurre le auto è tracciato"

Diminuire l’uso delle automobili per gli spostamenti urbani è un modo concreto per ridurre il traffico ed è questa la scelta fatta dall'Amministrazione comunale. Con queste parole Giusto Catania commenta i dati diffusi ieri da TomTom secondo i quali Palermo è ancora la città più trafficata d'Italia. "Uno stimolo a continuare sulla strada della mobilità sostenibile", secondo l'assessore alla mobilità.

"Palermo, in questi anni, ha acquistato centinaia di nuovi autobus e - spiega Catania - avviato il sistema tramviario, dimostrando di voler investire sul trasporto pubblico di massa. Abbiamo dato un’alternativa alle automobili istituendo 250 mila metri quadrati di aree pedonali, pianificando 120 chilometri di piste ciclabili, realizzando decine di chilometri di spazi riservati alle biciclette, limitando la circolazione stradale alle automobili più inquinanti, investendo sulla micro-mobilità elettrica e sulla sharing mobility".

La strada da percorrere però è ancora lunga. "È evidente che questo non è ancora sufficiente: facciamo i conti con un ritardo storico della città negli investimenti sulla mobilità urbana, ma il percorso è stato tracciato e, in questo momento, la città ha a disposizione un ulteriore miliardo di euro - continua l'assessore - per ampliare il sistema tramviario, costruire dodici parcheggi di interscambio, chiudere l’anello ferroviario, progettare nuove piste ciclabili. Scelte possibili grazie alla capacità dell’Amministrazione comunale di guardare lontano, contrastando resistenze e pregiudizi, e i risultati saranno presto visibili. Chi continua a immaginare Palermo solo a misura di automobile - conclude - è rimasto legato a un antiquato e superato modo di vivere la città".