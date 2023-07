Caldo torrido a Palermo, sarà bollino rosso anche giovedì

L'Italia si prepara al giorno più caldo dell'anticiclone Caronte, con 23 città da bollino rosso previste per domani, mercoledì 19 luglio, tra cui Palermo. Già giovedì 20 i capoluoghi con livello massimo di allerta scenderanno a 18, secondo quanto indica l'ultimo bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore. Tra queste 18 città c'è ancora Palermo.

Oggi, su 27 capoluoghi monitorati, sono 20 le città con allerta 3: oltre Palermo anche Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Domani dalla lista si sfilerà Bolzano, ma si aggiungeranno Bari, Catania, Civitavecchia e Torino. Giovedì resteranno da bollino rosso Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Rinfrescheranno in particolare Bologna, Brescia, Torino, Trieste, Venezia e Verona, che scenderanno al livello di allerta 1 (bollino giallo). Gialla anche Milano, che oggi e domani ha bollino arancione. Un peggioramento è previsto il giorno 20 solo per Genova, con il passaggio da giallo ad arancione. Per tutti e tre i giorni l'allerta resta massima nella Capitale.