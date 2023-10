Al lavoro in bici o monopattino elettrico: a Palermo aumento del 77% in un solo anno

Sempre più palermitani usano la bici o il monopattino elettrico per andare a scuola o al lavoro. Nel 2023 il numero di persone che vanno al lavoro in bicicletta o monopattino elettrico è aumentato del 77% rispetto all’anno precedente. E' quanto emerge dalla tredicesima edizione del Giretto d’Italia, l’iniziativa di Legambiente per promuovere il “bike-to-work”, assume rilievo nell’ottica di trasformare le città italiane in smart cities, obiettivo che richiede una maggiore diffusione delle piste ciclabili. Il rapido progresso registrato a Palermo non lascia spazio a giustificazioni: la mobilità green è attuabile, se politica e cittadini collaborano e prendono le scelte giuste.

Al primo posto troviamo Padova, seguita da Piacenza e Pescara sul podio delle città con più spostamenti sostenibili. Nei 36 comuni partecipanti al Giretto d’Italia 2023 sono stati installati 303 punti di rilevazione del passaggio di ciclisti: dalle analisi è emerso che 65.494 cittadini si sono mossi con una bicicletta o altro mezzo di micromobilità elettrica in un giorno della Settimana Europea della Mobilità sostenibile (dal 16 al 22 settembre), il 6% in più rispetto al 2022.

I dati sugli “spostamenti green” sono particolarmente solidi quando riguardano il percorso casa-scuola, casa-lavoro. Per una trasformazione concreta del concetto di città è fondamentale che i cittadini trattino la mobilità sostenibile come un fattore dei loro spostamenti quotidiani, non (solo) come un passatempo.

Il maggior numero di spostamenti sostenibili casa-scuola e casa-lavoro si è avuto a Padova, città universitaria che ha superato di poco Piacenza, mentre la medaglia di bronzo è andata a Pescara, che entra per la prima volta in classifica e lo fa da protagonista grazie agli interventi della politica che hanno incentivato la mobilità green.

Le note positive riguardano anche Roma e Palermo. Nella Capitale, sulla pista ciclabile Nomentana, i passaggi in bici o monopattino elettrico sono aumentati di 6 volte, 1636 rispetto ai 291 del 2022, mentre a Palermo, l’aumento è stato di ben il 77% in un solo anno.

Lo dimostra anche il tonfo clamoroso di Milano, che nel 2023 ha visto un succedersi di incidenti con i ciclisti come vittime, segno di una viabilità ancora inadatta per la micromobilità sostenibile. Il capoluogo lombardo, vincitore della scorsa edizione, perde quattro posizioni in un solo anno e scivola in quinta posizione con quasi il 33% di passaggi in meno.

Nel complesso, il 55% delle città ha registrato oltre 1000 ciclisti, e più dell’88% delle città ha avuto oltre 100 passaggi nelle ore mattutine. Città come Ravenna, Piacenza e Reggio Emilia hanno registrato una percentuale sopra il 10% di passaggi in bicicletta rispetto alla popolazione residente (rispettivamente il 14,89%, il 14,52% e l’11,74%) grazie a politiche che incentivano gli spostamenti green e prevedono maggiori investimenti sulla sicurezza dei ciclisti o di chi va in monopattino.

fonte Adnkronos