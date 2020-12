Aggirano divieti ed entrano allo stadio per Palermo-Bari: polizia identifica tre tifosi

Non hanno resistito al richiamo dei colori rosanero e si sono intrufolati allo stadio Barbera per assistere alla partita contro il Bari, ma le norme anti Covid vietano la presenza di tifosi. Adesso tre sostenitori del Palermo saranno sanzionati dalla polizia. I tre sono riusciti a entrare nel pomeriggio nell'impianto nonostante le partite si debbano giocare a porte chiuse. La loro presenza non è passata inosservata e sono stati identificati dagli agenti.