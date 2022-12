Sport cinofili, Palermo al secondo posto alle finali nazionali di Cattolica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Durante questo lungo ponte dell'Immacolata, si sono svolte a Cattolica le finali nazionali di numerosi sport cinofili. Diversi binomi cane-conduttore si sono presentati in rappresentenza della Sicilia. Tra questi si sono distinti Ginevra Catalano e il suo border collie Google (nome da pedigree: Mind the Dog Dunque) che, nella giornata del 10.12.2022, hanno disputato le finali della disciplina "Obedience" piazzandosi al secondo posto! L'Obedience è una disciplina nata per valutare le capacità di un binomio uomo-cane di eseguire una routine di esercizi, organizzati in 5 classi di difficoltà. L'obedience é considerata la danza classica di tutti gli sport cinofili. Al binomio è richiesto di eseguire una serie di esercizi, con estrema precisione e intesa; il cane deve mantenere costante il contatto visivo, l'attenzione sul proprio umano ed eseguire una serie di comandi al suo fainco e a notevole distanza. In foto Google e Ginevra Catalano del centro cinofilo di Palermo ASD SMILING DOG PALERMO.