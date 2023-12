Palermo-Agrigento, aperto al traffico il tratto tra Bolognetta e il bivio Manganaro

Questa mattina è stato aperto al traffico un nuovo tratto lungo l’itinerario Palermo-Agrigento, pari a circa 3,3 chilometri di estensione. Il lotto in corso di ammodernamento è compreso tra il chilometro 204 (svincolo Bivio Manganaro) e il chilometro 238 (svincolo Bolognetta) della strada statale 121 Catanese.

"La totalità dell’intervento - dicono dall'Anas - prevede l’adeguamento della esistente sede stradale, per un’estensione di 25 chilometri, ad una piattaforma stradale di categoria C1, con una corsia da 3,75 metri e banchina da 1,5 metri per ogni senso di marcia. Tale tratto è giunto ad un avanzamento pari all’88%. Inoltre, su ulteriori 9,3 chilometri, la statale assumerà le caratteristiche di strada di categoria B, con due corsie da 3,75 metri e banchina da 1,75 metri per senso di marcia. Il tratto a carreggiate separate è giunto ad un avanzamento pari al 73% in direzione Palermo e al 93% in direzione Agrigento. L’apertura di oggi ricade su quest’ultima carreggiata, lungo la quale verrà disposta la configurazione provvisoria di cantiere".