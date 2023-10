Palermo-Agrigento, apre al traffico dopo 20 anni il sottopasso dello svincolo di Bolognetta

Dopo 20 anni verrà finalmente aperto per la prima volta al traffico il sottopasso dello svincolo di Bolognetta. Un giorno tanto atteso. Per questo motivo - mercoledì alle 10.30 - all'inaugurazione parteciperà tra gli altri anche il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta. I lavori sono stati realizzati con parte dei fondi stanziati dal ministero dell’Interno. Ci troviamo sulla statale 121 Catanese (SS 121), all'interno del collegamento stradale Palermo-Agrigento. Gli interventi sono stati completati venerdì scorso.

"L’apertura alla cirolazione stradale, ad oltre un ventennio dalla realizzazione dell’opera - si legge in una nota - è frutto dell’impegno della commissione straordinaria che, in sinergia con l'Anas, ha provveduto a rimuovere gli elementi di rischio presenti sulle bretelle di collegamento e a migliorare gli standard di sicurezza stradale con interventi di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza del bivio. Finalmente verrà consentita l’apertura a beneficio della comunità di Bolognetta e dei comuni limitrofi".