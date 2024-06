Aggressioni nella notte, la Uil polizia: "Basta scagliarsi contro le forze dell’ordine"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Decine di commenti di cittadini che si scagliano contro la Polizia, accusata di inefficienza e mancata presenza. Basta guardare le pagine dei giornali online per accorgersi di come le persone esasperate per la continua violenza, inveiscono contro di noi, senza sapere che si lavora, ormai, con una cronica mancanza di organico e di risorse”. Lo ha detto Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil polizia Palermo dopo i due gravi fatti di cronaca verificatisi in piazza Magione ai danni di alcuni dipendenti di un locale aggrediti da una baby gang e nella periferia nord della città dove ad avere la peggio è stato un ragazzo, circondato e picchiato.

“Non è mistero per nessuno – ha aggiunto Assenzio – sui giornali leggiamo quanto abbiamo modo di riscontrare a seguito del nostro intervento. Ai cittadini non diamo alcuna colpa, ma si deve sapere come con costanza il sindacato ha sollecitato l’aumento degli organici e delle risorse. Purtroppo dobbiamo finanche registrare un richiamo ad usare con parsimonia gli straordinari”.

La Uil Polizia ha già più volte sottolineato le carenze di organico dei commissariati dai quali, assieme all’Ufficio prevenzione, dipende la presenza delle volanti in strada. Nulla, poi, si sa degli aumenti dello stipendio tanto sbandierati ormai diversi mesi fa dal governo nazionale. “E dire - ha concluso Assenzio – che proprio a Palermo, a seguito della cosiddetta mala movida, era stato lo stesso ministro dell’Interno ad annunciare quanto ancora stiamo aspettando, ossia più risorse. I commenti agli articoli dei giornali online di oggi, danno invece il migliore spaccato di quale sia lo stato d’animo che si genera nei cittadini, che reagiscono scagliandosi contro di noi”.