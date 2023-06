Palermo, a tía talíu: parole, storie e cunti palermitani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Primo appuntamento per Le Botteghe letterarie al Cassaro, la rassegna estiva promossa da La Via dei Librai in collaborazione con l'Associazione Cassaro Alto. Il Collettivo On The Road composto da Cinzia Aiello, Giovanni Basile, Rosamaria Carini, Ignazio Rasi e Giovanni Vincitore dichiarerá il proprio amore per Palermo intrattenendo il pubblico con cunti, storie e aneddoti palermitani con il sottofondo musicale di Davide D'Antoni. Previsto l'intervento di Mari Albanese che parlerà del suo libro "Io Felicia". Appuntamento alla Libreria Zacco in corso Vittorio Emanuele, 423, ore 18,00. Ingresso Gratuito.