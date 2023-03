Terra Franca, bambini e bambine tornano a giocare e imparare in natura coi laboratori del progetto C.u.r.a.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Entra nel vivo una proposta contro le povertà educative, innovativa e diffusa, che risponde al forte bisogno di servizi di supporto ludico-educativi, ad accesso gratuito, del territorio di Palermo. Il progetto è stato denominato C.U.R.A. - Comunità Urbane Restituite all'Ambiente. Finanziato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, vede la Cooperativa Sociale Solidarietà capofila, affiancata in questo percorso da un partenariato che include Human Rights Youth Organization, A.p.S Forme, Palma Nana, Cooperativa Sociale Ecoscuola, Comune di Palermo, Comune di Cefalù. HRYO si occuperà di laboratori dedicati alla fascia d’età 4-6 anni. I laboratori saranno a Terra Franca, in via Trabucco , 198/G, nel quartiere Cruillas di Palermo. L’idea scaturisce dall’ormai solidissimo principio secondo il quale movimento, gioco e natura sono pilastri fondanti ed essenziali dell’età evolutiva, viatico perfetto per la scoperta del mondo e del proprio cammino attraverso l’uso dei sensi, tanto da essere riconosciuti come diritti fondamentali dei bambini e delle bambine. Saranno privilegiate le attività outdoor e basate su una metodologia educativa non formale.

Gli appuntamenti dell’intero progetto CURA prevedono laboratori di musica in giardino, esplorazioni in natura, percorsi alla scoperta degli alimenti, dall’orto al piatto, e attività di musica all’aperto. Prevista inoltre l’attivazione di uno “Sportello Famiglie” con percorsi di sostegno e potenziamento della maternità, del ruolo paterno e della conciliazione famiglia-lavoro. I laboratori a Terra Franca partono il 5 aprile (di seguito, l’elenco completo). Per partecipare ai laboratori a Terra Franca basta utilizzare i seguenti riferimenti: e.mail: info@terra-franca.it www.terra-franca.it Per prenotazioni contattare il numero +39 327 186 0434

Laboratori di Terra Franca Laboratorio 1 « Benvenuti a Terra Franca » Mercoledì 5 Aprile dalle 15:00 alle 17:00 Attività ludiche per scoprire Terra Franca e conoscere il team di animazione e gli altri bambini del gruppo. Laboratorio 2 « Scoperta dei fiori di Terra Franca » Mercoledì 12 Aprile dalle 15:00 alle 17:00 Varie attività didattiche, creative e manuali, tra giochi, letture e riciclo creativo, alla scoperta delle piante della Serra della Biodiversità (e non solo) di Terra Franca. Laboratorio 3 « Incontriamo i piccoli animali » Mercoledì 19 Aprile dalle 15:00 alle 17:00 Diverse attività per conoscere i piccoli amici che abitano Terra Franca e per scoprire l’apiario olistico, il pollaio e lo stagno. Laboratorio 4 « Scoperta dei sensi » Mercoledì 26 Aprile dalle 15:00 alle 17:00 Attività sensoriali per esplorare i sensi come la vista, l’olfatto, il tatto... tutte in connessione con la natura. Laboratorio 5 « Dall’orto al piatto » Mercoledì 3 Maggio dalle 15:00 alle 17:00 I piccoli giardinieri si sporcheranno le mani alla scoperta degli orti di Terra Franca, prima di potere assaggiare le bontà del posto, continuando l’esperienza sensoriale. Laboratorio 6 « Musica e natura » Mercoledì 10 Maggio dalle 15:00 alle 17:00 Ascoltiamo la natura e, con dei giochi ritmici-motori, ripetiamo la sua musica. Laboratorio 7 « Musica sostenibile » Mercoledì 17 Maggio dalle 15:00 alle 17:00 Creazione di strumenti musicali personali e originali con materiale di riciclo per permettere ai nostri piccoli musicisti di esprimere il loro talento. Laboratorio 8 « Arte e natura » Mercoledì 24 Maggio dalle 15:00 alle 17:00 Indossiamo il grembiule dell'artista per questa attività creativa intorno agli elementi naturali di Terra Franca.