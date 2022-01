Palermitano scomparso nel Bolognese ritrovato dopo oltre un mese

La famiglia non aveva più sue notizie dallo scorso 2 dicembre. In allarme, la sorella ne aveva denunciato la scomparsa, temendo il peggio. Poi lo scorso 8 gennaio il lieto fine per il 46enne - palermitano di nascita, ma bolognese d'adozione - rintracciato a Ceretolo, frazione di Casalecchio di Reno, fortunatamente in buone condizioni fisiche.

A dare notizia del ritrovamento i carabinieri, stamane. La denuncia di scomparsa era stata depositata dai familiari dell'uomo, che avevano raccontato di essere preoccupati perchè da qualche tempo non avevano più notizie di lui. Il 46enne, infatti, nonostante avesse scelto di vivere principalmente in strada da tempo, aveva costanti contatti telefonici con la famiglia, dalla quale riceveva anche qualche aiuto economico.

Dall'inizio del mese scorso si era invece volatilizzato. L'ultimo avvistamento nel centro di Bologna. Nella circostanza era stata attivata anche la trasmissione tv Chi l'ha visto e lo zio aveva anche contattato Bologna Today, rilanciando l'appello per le ricerche del nipote, fortunatamente concluse con un lieto fine.

Fonte: BolognaToday