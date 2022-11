Armati di pistola lo affiancano in scooter e gli scippano il Rolex: palermitano rapinato a Napoli

Lo hanno affiancato in scooter, poi col calcio della pistola hanno sfondato il vetro del taxi sul quale viaggiava, per poi scippargli il Rolex. La vittima è un imprenditore palermitano attivo nel settore dell'ottica, Fabrizio Sparacino. L'episodio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì a Napoli. E' stato lo stesso Sparacino a raccontare come sono andate le cose.

Il giovane manager era a bordo di un taxi e stava rientrando in hotel, dove alloggiava. I malviventi, erano due in sella a uno scooter, armati di pistola, hanno messo a segno il colpo in pochi secondi. "Mi trovo a Napoli per lavoro, l'altra notte prima di rientrare in albergo - dice Sparacino - uno scooter si è affiancato al nostro taxi con il quale viaggiavamo, il primo è sceso e ha sfondato con il manico di una pistola il finestrino dal mio lato, una volta cercato di scendere dalla parte opposta del veicolo (operazione difficile visto i frammenti di vetro ovunque) mi hanno aggredito buttandomi sul ciglio del marciapiede minacciandomi con la stessa pistola usata per disintegrare il taxi. Non capivo cosa stesse succedendo (inizialmente pensavo a una rapina al tassista) fino a quando mi sono trovato a terra col braccio e il 'ferro' puntato e ho capito finalmente che erano interessati al mio Rolex. Facendo un po’ di resistenza, alla fine me lo hanno sfilato".

"Il signore - proosegue l'imprenditore - dopo è fuggito a gambe levate a bordo del suo scooter dove lo attendeva l’altro signore. Purtroppo è anche questa Napoli. Un far west". Sull'episodio sta indagando la polizia napoletana. "Io me la sono cavata con lievi escoriazioni - aggiunge Sparacino - psicologicamente è una cosa che tocca molto devo dire, mi sale la rabbia di non avere fatto o detto qualcosa in più per quei malviventi che operano indisturbati nonostante decine di persone facessero da cornice. Le persone vicine a me - conclude - sono ancora impietrite (motivo per il quale non mi hanno potuto aiutare nell’immediato). Auguro a tutti visitatori e gente d’affari di Napoli soggiorni migliori del mio".