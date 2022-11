Donna salvata dopo un infarto in aereo, palermitano premiato da Ryanair

Prontezza di riflessi, attenzione verso i passeggeri e sangue freddo. Sono state queste le qualità messe in campo dall'equipaggio del volo Catania-Bologna, a bordo del quale, nel febbraio del 2022, l'equipaggio, di cui faceva parte anche il palermitano Walter Scalici, ha compiuto un vero e proprio miracolo salvando una donna colta da infarto.

A guidare il gruppo il messinese Gerardo Reni, capo cabina da 6 anni, con oltre 7 mila ore di volo all'attivo. "Durante il volo un collega si è reso conto che una signora si era accasciata lateralmente e anche se sembrava stesse dormendo è andata a controllarla - ha raccontato a MessinaToday Reni - La donna, infatti, era incosciente e non aveva batitto così siamo intervenuti subito tutti per mettere in pratica il protocollo di rianimazione".

Quindici minuti in cui a fare la differenza è stata proprio la professionalità del personale. "Ho praticato immediatamente il massaggio cardiaco e sono state necessarie anche due scariche di defibrillatore per far tornare il battito - prosegue Reni - Nel frattempo il comandante ha richiesto un atterraggio di emergenza a Roma dove la donna è stata poi soccorsa dall'ambulanza". Una situazione con cui, fortunatamente, gli assistenti di volo non hanno a che fare quotidianamente ma che non ha trovato l'equipaggio impreparato. "Mi è capitato di avere a che fare con bimbi che stanno male, o altri eventi gestibili a bordo, ma questa è stata una vera e propria emergenza", aggiunge Reni.

E a dare risalto a questo intervento anche l'azienda che ha deciso di premiare tutto l'equipaggio a Dublino, nella sede centrale della Ryanair, con il "safety award", un riconoscimento riservato a chi si è distinto per la responsabilità con cui ha garantito la sicurezza di tutti i passeggeri. "Per me è stata una grande emozione ricevere l'onereficenza del tutto inaspettata, anche perché ho fatto soltanto il mio lavoro, cioè salvaguardare la salute di chi c'era a bordo - conclude Reni - Spesso tutto l'impegno del personale che sta dietro la buona riuscita di un viaggio non si vede, questa volta, invece, è emerso".

Fonte: MessinaToday