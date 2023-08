Palermitano tenta di entrare nella sede Sky di Milano, viene respinto dalle guardie e muore

E' di origini palermitane il 34enne morto a Milano nella notte tra sabato e domenica dopo essere stato fermato da due vigilantes mentre cercava di entrare nella sede di Sky, in zona Rogoredo.

L'uomo, residente in Lombardia e con precedenti per stalking, secondo quanto finora ricostruito dagli investigatori della Squadra mobile di Milano guidati da Marco Calì, era in forte stato di alterazione e avrebbe cercato di fare accesso nella zona riservata ai dipendenti ma sarebbe stato fermato e contenuto dalle due guardie, che nel frattempo avevano allertato il 112. Il decesso è avvenuto proprio in quel frangente. Entrambi i vigilantes risultano adesso indagati per omicidio colposo.

I primi a soccorrere l'uomo sono state le stesse guardie giurate: hanno cercato di rianimarlo - utilizzando anche il defibrillatore - quando si sono resi conto che aveva smesso di respirare. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'auto medica, ma il 34enne è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso del San Raffaele.

Secondo i primi accertamenti, i vigilantes non avrebbero utilizzato né manganelli né armi. Uno dei due, nel tentativo di bloccarlo, lo avrebbe fatto cadere a terra e tenuto fermo con un ginocchio sulla schiena dopo che l'uomo si era denudato e aveva cercato, per la seconda volta, di entrare nella sede di Sky scavalcando la recinzione. L'accaduto è stato registrato dalle telecamere a circuito chiuso e le immagini sono già state acquisite dagli investigatori. Il prossimo passo fondamentale sarà l'autopsia, che dovrà chiarire con più precisione la causa della morte del 34enne.

