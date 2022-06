Palermitano muore a Colonia in un incendio, i vicini e il web si mobilitano: raccolti oltre 20 mila euro

Le fiamme, l'incubo, la morte. Ma anche la solidarietà di una comunità e del web per una famiglia colpita da una tragedia. C'è tutto questo nella vicenda che riguarda un uomo di 46 anni, originario di Palermo, rimasto ucciso in un incendio avvenuto a Colonia, lo scorso lunedì 30 maggio. Il nome della vittima non è stato reso noto dalle autorità intervenute. Nella drammaticità dell'episodio c'è il risvolto della medaglia rappresentato dalla raccolta fondi avviata dai vicini su internet che in pochi giorni ha superato la quota di 20 mila euro inizialmente fissata come obiettivo.

L'incendio a Colonia

E' la sera di 10 giorni fa, quando a Rath-Heumar, quartiere della periferia orientale di Colonia, per cause tuttora non chiarite, scoppia un incendio nella villetta dove vivono cinque persone. Sul posto arrivano in massa i vigili del fuoco della città tedesca (saranno 46 alla fine i pompieri intervenuti), ma nel rogo perde la vita una persona: è il 46enne, disabile in carrozzina. Fino al sabato precedente l'uomo era ricoverato in ospedale per un problema di salute, poi i genitori lo hanno convinto a tornare a casa. Gli stessi genitori che sono riusciti a mettersi in salvo, insieme alla moglie e alla figlia della vittima. Anche se il padre dell'uomo ha riportato la frattura di entrambe le gambe e la madre, rimasta intossicata dalle esalazioni del fumo, è stata trasportata in ospedale e per qualche giorno è rimasta in prognosi riservata.

La raccolta fondi

Successivamente, su Gofundme, sito dedicato a iniziative del genere, i vicini Danny e Ramona Fischer hanno lanciato una raccolta fondi. "La casa di una giovane famiglia si è completamente bruciata per motivi che non sono stati ancora chiariti. Nell'incendio è morto il padre di una giovane figlia. Grazie anche all'aiuto dei vicini, nonna, nonno, mamma e bambina sono scappati dalle fiamme. Vorremmo raccogliere donazioni per aiutarli in breve tempo. Per i funerali, per la casa e per tutto ciò che economicamente dovranno affrontare". Lanciata l'1 giugno scorso, l'iniziativa alle 16 di oggi conta già 21.860 euro racimolati. Il 4 giugno gli organizzatori della raccolta fondi hanno pubblicato un aggiornamento: "Ieri sera è stato raggiunto in pochi giorni l'obiettivo di 20.000 euro. La somma raccolta grazie a oltre 500 donatori è impressionante e verrà corrisposta nei prossimi giorni e settimane, se necessario. Abbiamo deciso di non interrompere la raccolta fondi perché al momento nessuno può stimare quanti costi verranno sostenuti. Vorremmo anche dire grazie dal profondo del nostro cuore per le numerose offerte di aiuto che ci sono pervenute tramite questo canale, tra le altre cose". Oltre alla somma di denaro, sono infatti pervenute anche offerte di lavori per rimettere in sesto la casa e consulenze legali.