Viene lasciato dalla moglie e la tormenta: "Tu e quel gorilla siete due infami, ti taglio la gola"

I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno eseguito la misura del divieto di avvicinamento nei confronti di un palermitano di 61 anni. E' accusato di aver reso impossibile la vita dell'ex moglie, una donna di 57 anni. La vicenda è stata raccontata sul sito locale, prealpina.it. "L'uomo - si legge - ne faceva soprattutto una questione di principio. Per quanto il matrimonio fosse naufragato e la separazione firmata, la ex moglie non era del tutto svincolata dal legame coniugale, i due attendevano ancora il divorzio".

Questo uno dei messaggi indirizzati alla donna: "Solo quando saremo divorziati tu potrai rifarti una vita, adesso no, adesso sei ancora mia moglie". Gli episodi contestati nell’ordinanza si sono concentrati tra agosto e settembre, cioè da quando la vittima aveva un nuovo compagno. La vittima lo vedeva comparire ovunque. E su Whatsapp il palermitano le scriveva in modo ossessivo: "Siete infami, il gorilla con cui stai è senza dignità, prima o poi vi troverò insieme". E ancora: "Non siamo divorziati, mi devi portare rispetto, non puoi uscire con un altro".

"La donna - si legge su prealpina.it - ha sopportato fino alla sera dell’8 settembre: era in macchina lungo la superstrada in direzione Somma Lombardo, aveva un appuntamento con le amiche, non un rendez vous romantico, che sarebbe stato comunque lecito. Mentre guidava si accorse di essere pedinata, per l’ennesima volta, dal marito geloso che nel frattempo le inviava messaggi minatori. L’uomo non la tallonava e dopo alcuni chilometri riuscì a bloccarla in un’area di sosta. 'Se chiami i carabinieri ti taglio la gola', la avvertì, ma le forze dell’ordine erano già state allertate e così le persecuzioni si interruppero. Ma fino a quel momento il palermitano non aveva dato tregua né a lei né al fidanzato".