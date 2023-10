Palermitano giura da vigile del fuoco a 59 anni dopo una vita da precario: "Io pompiere nel Dna"

Ha compiuto 59 anni e l'indomani ha giurato da vigile del fuoco, coronando il sogno di una vita. C'è anche il palermitano Paolo Genuardi fra i 623 allievi dei vigili del fuoco che giovedì hanno promesso fedeltà alla Repubblica italiana nelle Scuole centrali antincendi di Roma Capannelle, alla presenza del premier Giorgia Meloni, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, del capo Dipartimento Laura Lega e del capo del Corpo Carlo Dall’Oppio.

Insieme al cinquantanovenne, gli altri palermitani che hanno giurato sono in ordine alfabetico: Daniele Calabrese, Antonio Carrozza, Antonino Catalano, Davide Cataldo, Alessio Conigliaro, Daniele Coniglio, Antonino Contorno, Giuseppe Granà, Manfredi La Barbera, Andrea La Mantia, Carmelo Leone, Daniele Lo Bianco, Gianluca Marabeti, Gioacchino Martino, Antonio Megna, Giampaolo Muratore, Alfonso Pagano, Tiziano Raia, Giuseppe Scalavino, Stefano Terzo, Davide Troia e Giovanni Vassallo.

Paolo Genuardi si definisce "vigile del fuoco nel Dna" e svolge questo lavoro praticamente da 40 anni, ma soltanto a dicembre scorso è stato assunto a tempo indeterminato. "Ho iniziato come militare e sono così diventato ausiliare. Successivamente ho svolto servizi nei periodi di carenza di personale, soprattutto in estate e durante i festivi". E' andata avanti così per tanto tempo. "Fino a quando nel 2017 - racconta Genuardi - è iniziato il processo di stabilizzazione voluto anche dall'Unione europea che ci ha riconosciuti come precari della pubblica amministrazione".

Genuardi però aveva un ultimo scoglio da superare: quello dei 400 giorni di servizio, il minimo per il reclutamento per il personale con età superiore ai 46 anni. Un obiettivo centrato grazie a un periodo di 8 mesi in cui ha lavorato nell'area di Milano, Monza e Sesto San Giovanni. L'età è passata ma il "vigile del fuoco nel Dna" ha continuato a mantenersi in forma praticando nuoto e corsa. Così dopo aver firmato il contratto, alla fine dell'anno scorso, ha superato anche il duro corso di 9 mesi. "Allenandomi ho mantenuto fisicità e lucidità, ma anche capacità e conoscenze altrimenti non sarei riuscito a sostenere le prove".

Così da lunedì prossimo Genuardi sarà in servizio a Bergamo. Senza però dimenticare la sua Palermo che ha servito, pur essendo in quel momento senza contratto, anche in uno dei giorni più difficili degli ultimi anni: quel 15 luglio 2020, che tutti ricordano come il Festino dell'alluvione. "Mi sono ritrovato in uno dei punti più critici della città - ricorda Genuardi - sotto la rotonda di viale Lazio in corrispondenza di viale Michelangelo. Non appena ho visto che l'acqua superava il livello del tappetino della mia auto, ho capito che bisognava intervenire immediatamente. Sono uscito dalla macchina, che poi è affondata, e sono riuscito a mettere in salvo altre persone".