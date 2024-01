Palermitano recluso nel carcere di Viterbo si professa innocente e minaccia di suicidarsi. Si tratta di Carlo Marchese, 68enne detenuto nell'istituto penitenziario della città laziale solo da pochi mesi. Il palermitano ha raccontato la sua storia al Corriere di Viterbo, iniziando dalla data del 28 giugno 2023, "giorno in cui il tribunale di sorveglianza di Roma gli ha revocato la semilibertà rispedendolo in cella 'dopo 8 anni di percorso riabilitativo all’esterno del carcere'".

"Marchese, che in quegli 8 anni di riabilitazione si è laureato in legge con 110 e lode - si legge - parla di ingiustizia provata e accusa in primis il magistrato di sorveglianza dell’Aquila che l’anno precedente, il 28 luglio 2022, rigettava la sua richiesta di licenza straordinaria. Il motivo? Durante una precedente licenza, l’uomo avrebbe 'trasgredito agli obblighi impostigli'. Durante un controllo da parte della polizia il 3 giugno 2022 era stato infatti fermato a Palermo a bordo di un’autovettura guidata da un 'pluripregiudicato', tale Giuseppe Corona.

Nella lettera al Corriere di Viterbo, Marchese scrive: "Non per motivo omertoso scrivo che non ho commesso consapevolmente nessuna violazione di prescrizione, lo scrivo perché è la verità… mai ho avuto contestata una piccolissima cosa in 7 anni… non ho mai sgarrato una virgola come suol dirsi… Corona Giuseppe non mi ha tradito, non mi ha nascosto di essere un pregiudicato, è un po’ ignorante di cultura, ha conseguito solo la terza media, non sapeva di essere pregiudicato e lo ha confermato a me quando ci siamo rivisti dopo 40 anni. Questa è la verità e se non sono stato creduto sulla parola, il magistrato di sorveglianza si è distratto e ha calpestato la legge giurisprudenziale in materia”.