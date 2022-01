Si spaccia per un bancario e si fa accreditare 30 mila euro: palermitano denunciato per truffa

Si sarebbe spacciato per un operatore della banca riuscendo così a farsi accreditare 30 mila euro da un trentenne di Domodossola. Per questo un palermitano e un complice savonese sono stati denunciati per truffa aggravata dai carabinieri di Domodossola. I due, telefonicamente, avrebbero convinto la vittima a bloccare il conto corrente a causa di movimenti sospetti. Una scusa per farsi accreditare il denaro.

Il trasferimento dei soldi, avvenuto in due distinte operazioni, ha fatto allertare un vero impiegato dell'istituto di credito che ha contattato il titolare del conto per fare chiarezza sugli strani spostamenti di denaro. Solo allora il trentenne ha capito di essere stato truffato ed è scattata la denuncia. I militari, incrociando i dati, sono riusciti a scoprire l'identità dei presunti truffatori e a denunciarli.

Fonte: NovaraToday