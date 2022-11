Palermitano beccato con un coltello "proibito": scatta la denuncia

Un palermitano è finito nei guai dopo i controlli a tappeto messi a segno dai carabinieri del comando provinciale di Genova. I militari del capoluogo ligure hanno effettuato un servizio straordinario al fine di prevenire e reprimere i reati in città, in particolare nel centro storico, con l’impiego di 50 carabinieri in divisa e venti in abiti civili. Nel mirino è finito anche un palermitano che è stato denunciato per porto ingiustificato di armi od oggetti ad offendere: l'uomo è stato trovato in possesso di alcuni coltelli. Le armi sono state poi sequestrate.