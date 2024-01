Palermitano ferito dal lancio della bici a Torino, ragazza 19enne a processo: e non potrà accedere alla giustizia riparativa

La 19enne accusata di aver concorso al ferimento dello studente palermitano Mauro Glorioso insieme ad altri quattro amici la sera del 21 gennaio 2023 ai Murazzi di Torino, lanciando una bicicletta elettrica dalla balconata, non potrà accedere alla giustizia riparativa, un istituto introdotto di recente con la riforma Cartabia. Lo ha stabilito ieri mattina il giudice del capoluogo piemontese Ombretta Vanini, che con un'ordinanza di poche pagine ha respinto la richiesta dei legali Federico Milano ed Enzo Pellegrin, disponendo contestualmente il rinvio a giudizio.

In particolare, è quanto emerge a margine dell'udienza, il fatto che la giovane abbia sempre negato le proprie responsabilità nel lancio della bici elettrica dal parapetto dei Murazzi sarebbe stato valutato come incompatibile con il percorso previsto dal nuovo istituto, la cui applicazione pratica del resto è tutta da imbastire perché mancano i decreti attuativi. "Lei certamente riconosce il disagio per quello che è successo e per la condotta successiva, ma ritiene di non avere responsabilità di un gesto ideato e agito da altri", hanno spiegato i difensori.

Anche l'avvocato che assiste la famiglia Glorioso, Simona Grabbi, si era detta contraria a questa eventualità, che avrebbe messo faccia a faccia la vittima con una dei 'carnefici' in un percorso di dialogo e mutuo riconoscimento. "Non sono maturi i tempi per un percorso di questo tipo, perché siamo di fronte a persone che non hanno mai assunto la propria responsabilità", il commento dell'avvocata.

Mercoledì scorso, a porte chiuse, si è aperta l'udienza preliminare del processo che dovrà stabilire la penale responsabilità dei due maggiorenni imputati di tentato omicidio per il lancio della bici che colpì l'universitario 23enne, che da allora si è sottoposto a diversi interventi e tuttavia rischia di rimanere in sedia a rotelle. Per gli stessi fatti, a settembre i tre minorenni del gruppo sono stati condannati in primo grado a pene comprese tra i nove anni e nove mesi e i sei anni e otto mesi di carcere.

In quell'occasione il tribunale ha anche negato la possibilità di accedere alla messa alla prova prevista dal rito minorile, che permette al condannato di sostituire alla pena detentiva un percorso educativo e terapeutico. Nella sentenza depositata a metà dicembre, il giudice minorile Maria Grazia Devietti Goggia ha usato parole dure per descrivere la condotta dei cinque: agirono "in difetto di qualsivoglia motivo", mostrando "un vuoto stagno di valori sottostante" e una "radicale assenza di un pur minimo segnale di dissociazione". Appena dopo il ferimento di Glorioso, infatti, i ragazzi erano scappati in autobus e avevano passato il resto della serata in un clima definito "euforico" dal giudice.

La ragazza deve rispondere di concorso morale e ha scelto di affrontare il dibattimento per dimostrare la sua innocenza. Ha scelto invece il giudizio abbreviato l'altro maggiorenne, difeso dall'avvocato Luigi Tartaglino e accusato insieme ad altri due di aver materialmente sollevato e scagliato la bici sulla folla che aspettava di entrare in discoteca. Per lui la vicenda processuale potrebbe chiudersi a fine febbraio, quando verrà discussa la sua posizione. "Ha mostrato pentimento dal giorno dell’interrogatorio di convalida della misura cautelare e lo ha ribadito diverse volte", ha dichiarato il suo difensore ai cronisti in attesa fuori dall'aula. "Ribadiremo la richiesta di giustizia riparativa che era già stata proposta nella fase delle indagini e lasciata alla valutazione del pubblico ministero e ora invece verrà demandata al giudice", ha aggiunto.

