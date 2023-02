Il palermitano ferito a Torino e la banda della bicicletta: prima lo sputo di sotto, poi il bacio come se nulla fosse

Prima di lanciare la bicicletta dalla balconata dei Murazzi di Torino, la notte del 21 gennaio 2023, ferendo in modo gravissimo uno studente palermitano di 23 anni, che rischia di dover portare per sempre le conseguenze di quel gesto sconsiderato, uno dei componenti del gruppo di cinque ragazzi fermati mercoledì 8 febbraio aveva sputato di sotto, colpendo il cellulare di un'amica della vittima.

Dopo l'accaduto, il quintetto era fuggito e due dei ragazzi, un maschio e una femmina, si erano baciati come se nulla fosse accaduto all'interno di un distributore automatico di snack e bevande in via Chiesa della Salute. E' quanto si evince dal decreto di fermo spiccato nei confronti dei due maggiorenni del gruppo, un ragazzo e una ragazza, dal pm Livia Locci della Procura di Torino, che ha coordinato le indagini dei carabinieri in collaborazione con un collega della procura per i minori.

Dallo stesso decreto si deduce, secondo quanto dichiarato dal testimone chiave dell'accaduto ovvero un ragazzo che viaggiava su uno skateboard, che il lancio è stato effettuato materialmente dai tre ragazzi, mentre le due ragazze hanno assistito e poi sono scappate con loro, prima a piedi verso piazza Vittorio Veneto e poi con un bus della linea 10 nightbuster di Gtt, che li ha riportati nella zona di Borgo Vittoria, dove abita la maggior parte di loro. La bici elettrica che è stata lanciata pesa 23 chili e l'altezza della caduta è stata da 11 metri: il danno che hanno provocato non avrebbe potuto che essere devastante.

Le parole del testimone chiave, che li ha inchiodati

"Nel momento in cui si sono accorti che hanno colpito qualcuno sono scappati. Solo a quel punto - ha raccontato il testimone chiave - ho sentito uno di loro urlare 'Scappa! Corri!' in italiano, senza inflessioni di sorta. Io in quel momento avevo già attraversato Ia strada, ero su corso San Maurizio. Li perdevo di vista a causa dei dehors, quindi non ho visto in che direzione hanno proseguito Ia fuga". Ma non ci solo la testimonianza e le indagini a inchiodarli. L'amica della vittima, infatti, ha anche pulito con un fazzoletto lo sputo arrivato sul cellulare e questo è stato acquisito e mandato ad analizzare.

I cinque sono in carceri diversi, affinché non si parlino

Nel pomeriggio di mercoledì 8 i cinque ragazzi arrestati sono stati trasferiti in altrettanti penitenziari italiani, in modo da evitare che abbiano rapporti tra loro. Sono vietati loro anche i contatti con altri detenuti e i colloqui con i genitori. Per i due maggiorenni si sono già svolte le udienze di convalida davanti al giudice Francesca Roseti. Gli interrogatori sono stati secretati in attesa che vengano svolte le altre. I legali che li difendono puntano alla riqualificazione del reato da tentato omicidio a lesioni gravissime. Per le due ragazze che non hanno lanciato materialmente la bici si proverà a cercare la via del semplice favoreggiamento e non quella del concorso diretto. Per la Procura invece non ci sono dubbi: il loro gesto va equiparato a quello del lancio di sassi dai cavalcavia sulle auto e la giurisprudenza è chiara: si tratta di tentati omicidi.

La lettera dei genitori della vittima: "Grazie di cuore Torino!"

I genitori della vittima hanno scritto una lettera per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per salvare la vita del ragazzo e per risolvere il caso. "Grazie di cuore Torino!", hanno esordito. Poi hanno ringraziato i suoi amici che studiano medicina "perché ogni giorno sono qui, con noi, dietro la porta della terapia Intensiva a dare forza e per l’instancabile attività di sensibilizzazione (qualche giorno dell'accaduto avevano anche inscenato un flash mob sul ponte della Gran Madre, ndr) e di ricerca della verità a questa ingiustizia".

Poi un grazie anche all'Arma dei carabinieri, che "ha raccolto la fiducia della gioventù sana di questa città e che non ha mai smesso di starci vicino. A loro che, insieme all’autorità giudiziaria, hanno fatto giustizia al vile e atroce atto di violenza che ha distrutto la vita di nostro figlio". Infine, si ringraziano i sanitari dell'ospedale Cto "che con serietà, preparazione e dedizione massima, stanno assistendo nostro figlio (che è stato svegliato di recente dal coma, ndr) in questa lunga e dolorosa battaglia per la vita".

La lettera prosegue ringraziando il sindaco Stefano Lo Russo, anch'egli autore di un appello alla cittadinanza per risalire agli autori del folle gesto, la comunità accademica, ma anche tutti i torinesi e la comunità parrocchiale della Crocetta, il quartiere della città dove vive il ragazzo.

Fonte: TorinoToday.it