La storia del palermitano catturato dai tedeschi durante la guerra: il figlio chiede il risarcimento alla Germania

Durante la Seconda guerra mondiale il signor Giovanni Aricò, sarto nato a Palermo nel 1920, fu catturato dai soldati tedeschi e per due anni, dal 1943 al 1945, fu rinchiuso in un campo di prigionia in Germania, patendo sofferenze fisiche e psicologiche di ogni tipo. Soltanto l'intervento delle Forze alleate restituì la libertà al signor Aricò, che potè così tornare a casa e ai suoi affetti. Ottanta anni dopo il figlio, Franco, ha deciso di far causa alla Repubblica federale di Germania e alla presidenza del Consiglio dei ministri, per chiedere il risarcimento dei danni subiti dal genitore - deceduto nel 1989 - nel corso di quella prigionia; e per non avere garantito i diritti sanciti dalla Convenzione di Ginevra in tema di rispetto di detenuti.

"Mio padre ha sempre cercato di non parlare di quel periodo di prigionia - dice a LaPresse Franco Aricò -. Raccontava ogni tanto delle umiliazioni subite e delle mortificazioni fisiche e psicologiche di cui fu vittima, ma era forte in lui la volontà di rimuovere dalla sua memoria quegli anni. Non ha mai dimenticato però l'insegnamento che trasse da quella esperienza. La libertà di pensare, di agire. La sua era una 'pax cristiana' improntata all'accoglienza, al rispetto per il prossimo, maturata proprio sulla sua esperienza e sulla sua pelle".

Impegnato socialmente nel quartiere di Boccadifalco, Franco Aricò è presidente della società sportiva dilettantistica San Gregorio Papa e, recentemente, ha offerto ospitalità a una famiglia ucraina fuggita dalla guerra; la stessa che già 38 anni fa ospitò dopo il disastro di Chernobyl. Gesti che si ricollegano direttamente agli insegnamenti impartiti dal padre: "In lui viveva un fortissimo sentimento di amore per la libertà - racconta -. Valori che ha cercato di infondere in me, fin da ragazzino, lasciandomi piena libertà di scelta e azione sulla mia vita. Valori che cerco di trasmettere ai miei figli e ai giovani".

Difeso dai legali Vincenzo Catastimeni, Alessandro Frasca e Francesco Paolo Guagliardo, il signor Aricò chiede un risarcimento pari a 52 mila euro, e l'udienza si terrà al Tribunale di Roma il prossimo 8 febbraio. Al netto di noie burocratiche, legate alla notifica della citazione Repubblica Federale di Germania, i legali di Aricò si dicono fiduciosi nella buona riuscita della causa.

"Ci aspettiamo che vengano riconosciuti, attraverso il suo unico erede, i diritti del papà del signor Aricò, in ossequio ai dettati e i dettami della Carta Costituzionale - spiega l'avvocato Vincenzo Catastimeni -. L'importante è arrivare a sentenza definitiva. Lo Stato italiano si è fatto carico di questi risarcimenti, venendo incontro alle esigenze degli eredi delle vittime di queste torture".

Il governo ha istituito presso il Mef un Fondo per il risarcimento di danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra, compiuti sul territorio italiano ai danni dei Cittadini Italiani dalle Forze del Terzo Reich. Il Fondo, che per il 2023 aveva in dotazione 20 milioni di euro, per il 2024 prevede uno stanziamento pari a 13.655.467 di euro per ogni Anno per il 2024. La stessa cifra sarà prevista per il 2025 e il 2026.

"Anche se sono passati tanti anni, il dolore di chi ha perso un proprio caro è sempre quello - osserva l'avvocato Alessandro Frasca -. Nessun dolore può essere risarcito con la moneta, però allo stesso tempo questo è uno stimolo affinchè nessuno dimentichi quello che è accaduto".

fonte Lapresse