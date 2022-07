Torino, imprenditore costretto a pagare 650 mila euro: fra i tre arrestati c'è un palermitano

Avrebbero prestato soldi a un imprenditore piemontese pretendendo la restituzione della somma con tassi usurai. C'è un palermitano fra i tre uomini arrestati ieri dalla squadra mobile di Torino, su disposizione del gip piemontese, con l'accusa di usura e estorsione aggravata dal vincolo della continuazione per fatti avvenuti tra il 2018 e giugno scorso.

L'indagine è partita dalle dichiarazioni di un imprenditore che aveva denunciato di essere vittima di due uomini, entrambi di età avanzata, ai quali aveva chiesto nel 2017 in prestito di denaro per far fronte ai debiti insorti dopo il fallimento di alcune sue società. Il capitale ottenuto, pari a circa 170 mila euro, aveva comportato una richiesta di interessi del 10% mensile (120% l'anno) l'uomo aveva affermato di avere versato loro 650 mila euro.

A maggio 2022, stremato dai continui versamenti, ha deciso di denunciare. A questi si è aggiunto un terzo personaggio, anche lui avanti negli anni, che ha già condanne anche per associazione mafiosa, accusato di avere minacciato, dopo la presentazione della denuncia, l'imprenditore di azioni ritorsive verso lui e la sua famiglia qualora non avesse ripreso a pagare gli interessi.

Ieri i tre indagati sono stati rintracciati a Torino, Palermo e Catania. Uno di loro, nel Palermitano, è stato trovato in possesso di una pistola con relative munizioni, risultata rubata in provincia di Pavia nel 2012. Circostanza per la quale è stato arrestato in flagranza. Le perquisizioni delle abitazioni hanno portato a scoprire "materiale e documentazione - spiegano dalla questura torinese - utile ai fini investigativi". Fonte: TorinoToday.it