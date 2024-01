Trovato con 156 dosi di cocaina e soldi: arrestato palermitano di 30 anni

Sei arresti a Tor Bella Monaca da parte dei carabinieri del comando provinciale di Roma. I militari hanno fermato sei persone in altrettante attività per controlli antidroga. Fermi anche al Quarticciolo, Portuense, Flaminia, La Storta e Portonaccio.

Durante l'azione a Tor Bella Monaca, i carabinieri hanno fermato e arrestato tre italiani di 21, 47 e 26 anni in via dell'Archeologia, una delle principali piazze di spaccio a livello europeo. I sospettati sono stati trovati in possesso di cocaina e crack. In via Camassei, invece, un 26enne è stato arrestato per possesso di 27 dosi di cocaina. Manette anche per un palermitano di 30 anni, che durante la perquisizione in strada e poi nel suo domicilio è stato trovato in possesso di 156 dosi di cocaina e denaro contante. Il sesto arresto è avvenuto nei confronti di un romano, 21 anni, fermato alla guida di un'auto: aveva 100 dosi di cocaina con sè.

Fonte: RomaToday