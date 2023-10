Vanno in giro per Misiliscemi con un chilo di coca "100% colombiana", arrestati 2 palermitani

Ad insospettire i carabinieri l’atteggiamento dei due, un 44enne e una 27enne, dopo essere stati fermati a bordo di un'auto per un posto di controllo. Al termine dell'udienza di convalida lui è finito in carcere mentre per lei sono stati disposti i domiciliari