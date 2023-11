Marettimo, l'unica alunna delle medie avrà un'insegnante di italiano: giovane palermitana firma il contratto

Ha 34 anni, è palermitana e si trasferirà a Marettimo dove insegnerà Italiano all'unica alunna della scuola media dell'isola, la piccola Giada. A comunicarlo è l'Ufficio scolastico regionale che ha firmato il nulla osta con cui è stata assegnata una docente di Italiano per 12 ore al plesso che dipende dall'Istituto comprensivo Antonino Rallo di Favignana. Si chiama Giuliana Clemente, è una precaria e non vede l'ora di iniziare: "Sono contenta del nuovo incarico, per me non è un sacrificio".

Una volta stabilità la nomina da parte dell'Ambito territoriale di Trapani, la docente prenderà servizio lunedì 6 novembre. "Con l’assegnazione di dodici ore della classe di concorso A022 all'organico di fatto dell’Istituto in aggiunta alle 18 ore di Matematica - dice Francesco Marchese, dirigente dell'Istituto Rallo - garantiremo il diritto allo studio e la frequenza scolastica dell'alunna Giada presso la scuola di Marettimo".

Da un'isola all’altra, visto che la professoressa Giuliana Clemente ha appena concluso una supplenza breve a Pantelleria. "E' il mio lavoro - dice - e sono consapevole che da docente precaria posso ricevere un incarico anche lontano da casa. Questo non mi preoccupa, sono contenta del mio nuovo incarico annuale, è il mio lavoro e per me non è un sacrificio. Essere l'insegnante di una classe o di una sola alunna non fa differenza, farò comunque la professione che amo".