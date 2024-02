Via al restauro del Palchetto della musica: imbrattata anche la targa intitolata a Giuni Russo

La targa posta alla base del Palchetto della musica di piazza Castelnuovo, intitolata all'artista palermitana Giuni Russo, scomparsa nel 2004, dopo una petizione lanciata da PalermoToday, è stata imbrattata e, come riferiscono alcuni residenti, viene utilizzata per poter accedere al monumento, il cui ingresso è stato inibito perché a breve partiranno dei lavori di restauro.

L'iniziativa per dedicare uno spazio alla cantante dalla voce ineguagliabile, nata al Borgo Vecchio, era stata portata avanti da PalermoToday con l'associazione GiuniRussoArte, che ne cura il patrimonio artistico e la memoria ed è presieduta dalla produttrice e compagna di Giuni Russo, Maria Antonietta Sisini. Dopo una raccolta di firme, alla fine sia il Comune che l'assessorato regionale ai Beni Culturali che la Sovrintendenza si erano mossi e il 5 ottobre del 2022 la targa era stata scoperta. Per la verità, ha resisto ai vandali e solo nelle ultime settimane è comparsa una scritta e si vedono anche le impronte lasciate da chi l'ha utilizzata per scalare il Palchetto.

Si spera che la targa sarà ora ripulita assieme al resto del monumento, dove sono comparse diverse scritte con lo spray. I lavori sono tutti a carico del Campari Group che per il restauro aveva stanziato 25 mila euro dopo aver ottenuto l'autorizzazione per installare la ruota panoramica in piazza Ruggero Settimo ad ottobre 2021. Un progetto rimasto bloccato finora anche per via dell'avvicendamento alla guida di Palazzo delle Aquile tra Leoluca Orlando e l'attuale sindaco Roberto Lagalla. Quest'ultimo, peraltro, mentre la richiesta di dedicare il Palchetto a Giuni Russo - che lì si esibì per la prima volta da ragazzina - era rimasta impantanata con la precedente amministrazione, appena insediato, aveva subito preso a cuore l'iniziativa, portandola anche a termine.