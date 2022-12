Palazzo d'Orléans, Schifani riceve in visita ufficiale il nuovo prefetto di Palermo 

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto stamattina, in visita ufficiale a Palazzo D'Orléans, il nuovo prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta. L'incontro, durato circa un'ora, si è svolto nell'ottica di un cordiale e proficuo rapporto di collaborazione istituzionale. Il presidente ha offerto in dono il crest in legno e metallo con lo stemma della Regione Siciliana.

"Sono stato felice di incontrare Sua Eccellenza, che conoscevo già e alla quale rinnovo la mia stima - ha detto Schifani -. A lei vanno i più sinceri auguri di buon lavoro". A salutare il nuovo prefetto, anche il segretario generale della Regione Siciliana, Maria Mattarella.