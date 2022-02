Ucraina, il palazzo dei Normanni si illumina di giallo e blu contro la guerra

Il palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana, ieri sera è stato illuminato con il giallo e il blu della bandiera dell'Ucraina. "Un segno di vicinanza, solidarietà e sostegno", spiegano dal Parlamento regionale.

Il no alla guerra si alza anche da Terrasini dove questa mattina sul lungomare e davanti alla sede del Municipio sono state issate due bandiere della pace (guarda foto in basso). "Abbiamo sempre inteso il nostro territorio e in particolare il lungomare - dichiara il sindaco Giosuè Maniaci- come luogo di accoglienza, di pluralità di popoli e per questo lo abbiamo riempito di bandiere di tutte le nazionalità. Alla luce delle notizie e delle immagini provenienti dall'Ucraina, questa mattina abbiamo messo la bandiera della pace sul nostro lungomare e sul Monumento ai caduti. È un piccolo gesto ma - conclude il primo cittadino - ci serve per ribadire che la pace è l’unica via percorribile per un futuro migliore".

Nei giorni scorsi la bandiera della pace è stata esposta anche sul balcone di Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, e a Palazzo Comitini, sede della Città Metropolitana. Le colonne del Teatro Massimo invece sono state illuminate con i colori dell'arcobaleno.