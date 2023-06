Palazzo Adriano, Giornata mondiale del Rifugiato: "Celebriamo la forza attraverso lo sport paralimpico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un evento che unisce l'inclusione e l'ispirazione attraverso lo sport 23 Giugno 2023 - In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, un evento straordinario ha avuto luogo a Palazzo Adriano per celebrare la resilienza e la forza degli individui che hanno affrontato il trauma della fuga e che, hanno trovato nella giornata odierna nella pratica sportiva un'opportunità di rigenerarsi e ispirare gli altri. La Giornata Mondiale del Rifugiato, celebrata ogni anno, è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per onorare il coraggio e la determinazione dei rifugiati in tutto il mondo.

Quest'anno, l'evento ha assunto una nuova dimensione con l'organizzazione di una giornata di sport paralimpico, che ha permesso di mettere in luce le sfide e i successi di atleti con disabilità insieme ai rifugiati. L'evento, organizzato in collaborazione con il Sindaco Nicolo' Grana' , l'assessore Vallone Federica e con diverse associazioni come Anpas Sicilia e l’associazione giocherenda ed altre del territorio, e gli atleti sportivi paralimpici, ha offerto ai partecipanti l'opportunità di sperimentare una serie di discipline sportive paralimpiche, come il badminton , il calcio balilla , il basket in carrozzina e molto altro ancora .

Alla manifestazione erano presenti anche il consigliere nazionale della FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) Ninni Gambino, il delegato regionale FIPIC per il basket in carrozzina Filippo Lobue e il delegato regionale FPICB per il calcio balilla Giovanni Rotino. L'obiettivo principale era quello di promuovere l'inclusione sociale attraverso lo sport, dimostrando che le barriere fisiche non devono impedire il raggiungimento di grandi traguardi. Durante la giornata, gli atleti e i rifugiati hanno pranzato tutti insieme e con l’occasione condiviso le loro esperienze personali, raccontando le difficoltà incontrate nel loro percorso e come abbiano trovato nella vita un'opportunità per superare le sfide e riscoprire il proprio potenziale. Le loro storie hanno ispirato non solo i partecipanti, ma anche i numerosi spettatori presenti, dimostrando il valore dello sport come strumento per il cambiamento sociale e l'empowerment individuale. L'evento è stato anche un'occasione per promuovere la sensibilizzazione sulle problematiche dei rifugiati, sfatando i pregiudizi e diffondendo un messaggio di accoglienza e solidarietà.

Attraverso lo sport, è stato possibile creare un ambiente di comprensione reciproca, in cui l'accento è stato posto sulla capacità delle persone di superare le avversità e contribuire positivamente alle comunità in cui si trovano.Il linguaggio sportivo è universale, supera confini, lingue, religioni ed ideologie, permette di unire le persone, favorendo il dialogo e l'accoglienza. Lo sport favorisce anche il dialogo e l'accoglienza. Le competizioni sportive offrono l'opportunità di incontrare e interagire con individui provenienti da diverse culture e background. Gli atleti si uniscono nel rispetto delle regole e nella condivisione di un obiettivo comune: raggiungere il massimo delle proprie capacità e celebrare il talento e la dedizione. Questo ambiente di collaborazione e rispetto reciproco apre le porte alla comprensione e all'inclusione, promuovendo un senso di comunità e di accoglienza tra le persone coinvolte. La giornata di sport paralimpico in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato è stata un momento di celebrazione e di riflessione. Ha offerto l'opportunità di mostrare la forza e il coraggio di coloro che, nonostante le difficoltà incontrate come rifugiati e persone con disabilità, hanno trovato nel mondo dello sport un'occasione per crescere e ispirare gli altri. In un momento in cui l'inclusione e l'empowerment sono fondamentali per costruire una società migliore, questa giornata speciale è servita come un poderoso richiamo dell'importanza di superare le barriere e celebrare la diversità come un valore prezioso. Attraverso lo sport, si costruiscono ponti di comprensione e si promuove l'inclusione, creando una società più aperta e tollerante.