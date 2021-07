La Palazzina Cinese riapre al pubblico, trovata una soluzione per l'uso dei bagni

L'antica dimora reale dei Borbone, alle porte della Favorita, era rimasta inaccessibile nonostante l'allentamento delle misure anti Covid perché i servizi igienici erano in "condivisione" col vicino museo Pitré e questo non garantiva il distanziamento. I cancelli chiusi avevano innescato proteste dei turisti. L'assesore Samonà: "Risolte criticità, assurda la chiusura"

Da domani (sabato 3 luglio) la Palazzina Cinese sarà riaperta al pubblico. L'antica dimora reale dei Borbone, alle porte della Favorita, era rimasta inaccessibile nonostante l'allentamento delle misure anti Covid perché i servizi igienici erano in "condivisione" col vicino museo Pitrè e questo non garantiva il contingentamento degli ingressi e il distanziamento. Il sito però era indicato come "visitabile" in più guide e portali online ed era scattata la protesta dei turisti, come denunciato da PalermoToday nei giorni scorsi.

Adesso la Regione annuncia la riapertura "dopo che sono state risolte alcune criticità riguardanti i servizi igienici e l’adeguamento della struttura ai protocolli anti Covid". In attesa della realizzazione di una soluzione permanente, infatti, sono state collocate delle strutture mobili che consentono di riprendere le visite.

"In attesa di trovare una soluzione definitiva al problema dei servizi igienici – dice l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – ho richiesto alla Soprintendente dei Beni culturali di Palermo, Selima Giuliano, di trovare una soluzione temporanea che consentisse di restituire alla pubblica fruizione il pregiato edificio, espressione dell’eclettismo siciliano. Tenere chiusa la Palazzina Cinese sarebbe stato assurdo in un periodo di ripresa delle attività culturali e nel quale, finalmente, anche i turisti hanno ricominciato a frequentare Palermo e gli altri luoghi della Sicilia”.

Le origini della Casina Cinese

E' un'antica dimora reale dei Borbone realizzata da Giuseppe Venanzio Marvuglia a partire dal 1799 su commissione di Ferdinando III di Sicilia. L'opera si presenta con uno stile estremo orientale: il corpo centrale termina in alto con un tetto a pagoda sorretto da un tamburo ottagonale. La Casina cinese si trova margine del Parco della Favorita, ai confini della Riserva di Monte Pellegrino.

I giorni e gli orari di apertura

Ingresso gratuito dal martedì al giovedì dalle 9 alle 13 (ultimo ingresso); venerdì e sabato dalle 9 alle 18 (ultimo ingresso); prima domenica del mese 9-13 (ultimo ingresso). Lunedì chiuso