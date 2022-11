Palasport, dopo il rifacimento del tetto c'è da aprire un altro cantiere: "Lungo iter"

Il Palasport è chiuso ormai da 14 anni e non saranno brevi i tempi per la riapertura. Parla di un "lungo iter" l'assessore allo Sport Sabrina Figuccia, che oggi insieme al capo impianto Sergio Sparacio, ha effettuato un sopralluogo in fondo Patti e nell'occasione ha illustrato quali sono i lavori previsti per il recupero della struttura.

"Il primo, denominato 'manutenzione straordinaria del palazzetto', per un importo complessivo di 2.932.259 euro - spiega Figuccia - è stato finanziato dalla Cassa depositi e prestiti e ha riguardato la manutenzione straordinaria della copertura. I lavori si sono conclusi nel 2020: oltre alla sostituzione della copertura, sono stati ripristinati gli elementi strutturali oggetto di furto prima dell’inizio dei lavori, e sono state eseguite tutte le verifiche sugli elementi strutturali restanti".

"Il secondo intervento, quello più corposo e denominato 'riqualificazione del palazzetto dello sport', per complessivi 8.027.740 euro - continua Figuccia - è gestito dal Coni dopo la convenzione stipulata con il Comune di Palermo e adesso finalmente si potrà partire con il cantiere, e i palermitani potranno ritornare ad affollare uno degli impianti più belli della nostra città, per troppo tempo abbandonato a se stesso".

I tempi però restano incerti. "Dopo oltre un decennio all’insegna dell’incuria e dell’abbandono - dice l'assessore - la piena funzionalità dell’impianto di fondo Patti non sarà certo un traguardo che si possa raggiungere a breve termine, ma finalmente abbiamo un progetto, seppur preliminare, con fondi e risorse finanziarie già stanziate da anni".