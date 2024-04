Palazzetto dello sport, pubblicata la gara per i lavori di ristrutturazione: "Verrà usato pure per eventi e concerti"

Pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori di recupero, adeguamento e ripristino del Palazzetto dello sport di fondo Patti. Ne dà notizia Totò Orlando, assessore comunale ai Lavori pubblici, che promette: "Palermo riavrà una struttura moderna ed efficiente per attività sportive, eventi e concerti".

"In pochi mesi - aggiunge l'assessore - grazie al lavoro dall’area dei Lavori pubblici e dell’ufficio Edilizia pubblica e Impianti sportivi del Comune abbiamo recuperato un ingiustificato ritardo nell’iter per il ripristino dell’impianto chiuso dal mese di aprile del 2008 e divenuto, nel frattempo, simbolo di degrado e di cattiva amministrazione”.

La gara è stata pubblicata ieri e la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata il 27 maggio. I lavori, che dovranno essere realizzati in 510 giorni, sono finanziati con oltre 8 milioni. "Continueremo a lavorare con la massima attenzione - prosegue Totò Orlando - per seguire l’iter di aggiudicazione e l’esecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma, in modo da consegnare l’impianto alla cittadinanza nei tempi previsti. Ripristinare la funzionalità dell’impianto rappresenta un obiettivo dell’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla volto ad ampliare l’offerta sportiva, al tempo stesso il Palazzetto di Fondo Patti sarà un nuovo spazio per eventi artistici e di pubblico interesse, ed un luogo destinato a riqualificare un’importante area periferica della città".