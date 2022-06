Sorpreso dai carabinieri mentre chiedeva soldi, denunciato posteggiatore abusivo

E' stato sorpreso dai carabinieri mentre chiedeva soldi agli automobilisti. Un parcheggiatore abusivo è stato denunciato in via Bernardino Molinari, in zona Palagonia. Si tratta di un palermitano di 40 anni (G.P. le sue iniziali). Non appena ha visto i cara inieri l’uomo ha cercato di andare via ma è stato bloccato e identificato. Per lui è scattata la denuncia e nei prossimi giorni potrebbe arrivare il provvedimento di Daspo.